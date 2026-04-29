これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内に警報・注意報は出ていません。 ◆29日(水)これからの天気 県内は日が差すところはあるものの、雲が広がりやすいでしょう。夕方まで局地的に雨が降りそうです。お出かけの際は雨具があると安心です。 降水確率は、夕方にかけて30～40%とやや高いところが多くなっています。夜は低いところがほとんどですが、阿賀町・湯沢町は30%とやや高くなっています。