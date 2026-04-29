国や公共に対し功労がある人や、社会の各分野において優れた行いがある人などを国が表彰する春の叙勲の受章者が発表されました。山口県内では66人が受章します。受章する66人のうち、社会の様々な分野で顕著な功績をあげた人に贈られる旭日章は16人が受賞し、小綬章が3人、双光章が7人、単光章が6人となっています。また、公務などに長年にわたり従事して功労を積み重ね成績をあげた人に贈られる瑞宝章は50人が受章し、中綬章が2人