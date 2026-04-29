º´ÅÏ¶â¶ä»³¤Î´ØÏ¢»ÜÀß¡ØËÌÂôÉâÍ·Áª¹Û¾ìÀ×¡Ù¤Ç¡¢¹±Îã¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ º´ÅÏ»ÔÁêÀî¤Ë¤¢¤ë¡ØËÌÂôÉâÍ·Áª¹Û¾ìÀ×¡Ù¤Ï¡¢1938Ç¯¤Ë´°À®¤·¤¿¶â¤ä¶ä¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÜÀß¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤½¤Îµ¬ÌÏ¤Ï〝ÅìÍÎ°ì〟¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢1952Ç¯¤ËÊÄº¿¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Çº´ÅÏ¤Î¹Û¶È¤ò»Ù¤¨¤Þ¤·¤¿¡£LED¾ÈÌÀ¤È²»³Ú¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¹½Â¤Êª¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢£°¦ÃÎ¸©¤«¤é ¡Ö¿ÀÈëÅª¤Ç¸«¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿