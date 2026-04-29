フィッツジェラルドは内外野を守れるユーティリティ選手として知られる(C)Getty Imagesドジャースは球団公式Xで現地4月28日にトロント・ブルージェイズから金銭で内、外野を守れるタイラー・フィッツジェラルドを獲得したと発表。40人枠に空きを作るため、右投手のランドン・ナックを60日間のILリストに移行したことも併せて発表となった。【動画】左中間席へ待望の一発！大谷翔平、12試合ぶりの6号アーチをチェック現在28歳の