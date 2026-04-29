アミューズメント施設を全国に展開する周南市の企業と山口市がまちのにぎわい創出などで包括連携協定を結びました。山口市と包括連携協定を結んだのはアミューズメント施設を全国展開する周南市のサードプラネットで児玉篤会長と伊藤市長が協定書にサインしました。まちの賑わい創出と地域の活性化、都市ブランドの向上などに取り組む内容でサードプラネットは「あそびの持つ力」で高齢者の外出機会や社会