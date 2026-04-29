吉田知那美が鍛え抜いた美しいボディを披露した(C)産経新聞社カーリング女子で3月末にロコ・ソラーレを退団した吉田知那美が自身のインスタグラムを更新し、鍛え抜いた美しいボディを公開した。【写真】「紫もお似合いじゃないですか」吉田知那美の“美ボディ”をチェック吉田は「トレーニングの季節がやってきました」と綴り、トレーニング器具の前で髪はポニーテール、両手を後頭部につけて紫のスポーツブラを着用した自身の