岩手県大槌町の山林火災は、発生から29日で1週間です。町は地上と上空からの視察で安全が確認されれば、一部地域の避難指示を解除する考えを明らかにしました。先週22日に大槌町の小鎚地区と吉里吉里地区で発生した山林火災は、これまでに、およそ1633ヘクタールを焼き、町の人口のおよそ3割にあたる3257人に避難指示が出されています。この中、平野公三町長は29日午前の会見で、29日に地上と上空からの延焼状況を視察し、安全が確