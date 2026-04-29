きのう午後11時前、静岡市清水区の国道1号バイパスでのり面から剥がれたとみられるコンクリート片が路上に散乱し、複数の車がパンクするなどの被害が出ました。この事故の影響で、国道1号バイパスは興津インターから寺尾インターの間で現在も通行止めが続いています。国土交通省が現地調査を進めていて安全が確認され次第、規制を解除する方針ですがめどはたっていません。