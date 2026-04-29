◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）追い切り＝４月２９日、栗東トレセン大阪杯に続くＧ１連勝を狙うクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は団野大成騎手（レースでは北村友一騎手）が騎乗し、ＣＷコースでグロリアラウス（５歳オープン）を追走。相手と馬体を併せ、軽快な身のこなしで６ハロン８２秒７―１１秒３をマークした。１週前は３頭併せの大外