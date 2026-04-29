きょうからゴールデンウイークがスタートしました。空の便が出国のピークを迎え、各交通機関も多くの旅行客で賑わっています。20代会社員「きょうから最大12連休。ドイツに行く予定です」「世界遺産の有名なお城があって、そこ行くのを楽しみにしてます」「ビールですね、ビール飲みたい」家族連れ「（Q.きょう、これからどこ行くんですか）中国！」「お母さんは中国出身なので、実家に帰るために。お母さんの実家は山奥なので、川