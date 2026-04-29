人気レースクイーンの橘香恋（29）が29日までに自身のインスタグラムを更新。“モーニング”振り向きショットを披露した。「おはよう」とつづり、スーパー耐久に参戦する一ツ山レーシングチームのコスチューム姿の振り向きショットをアップ。ハッシュタグで「hitotsuyamaracing」「レースクイーン」「コスチューム」「鈴鹿サーキット」とつづった。この投稿にフォロワーらからは「爽やかな色合いだなぁ！夏を感じさせるショ