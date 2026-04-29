EFLチャンピオンシップ（イングランド2部）第40節延期分が28日に行われ、5位サウサンプトンと2位イプスウィッチが対戦した。サウサンプトンに所属するMF松木玖生は、「軽度のふくらはぎの問題」により欠場。試合はスコアレスで折り返すと、後半開始早々にイプスウィッチが先制する。その後にサウサンプトンが逆転したものの、終盤にイプスウィッチが追いつき、2−2のドローで決着した。残り1試合でサウサンプトンとイプスウ