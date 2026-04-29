昭和の日の29日、昭和天皇が眠る陵墓では一般向けの特別な参拝が行われています。午前9時から東京・八王子市にある武蔵陵墓地では、普段閉じられている門が29日限定で一般向けに開放され、昭和天皇が眠る陵墓により近い「特別拝所」での参拝が行われています。2026年は昭和元年から満100年の節目にあたり、例年より多い参拝客が見込まれることから、特別な措置として、誰でも「特別拝所」で参拝できるようにしたもので、一般開放は