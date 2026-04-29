『プラダを着た悪魔』シリーズのアン・ハサウェイ、『マダム・ウェブ』（2024）のダコタ・ジョンソンが共演する、新作サイコスリラー映画『ヴェリティ（原題：Verity）』のティザー予告編が米国で公開された。 ﻿ 原作は、人気作家コリーン・フーヴァーの小説『ヴェリティ/真実』。主人公ローウェン・アシュリー（ジョンソン）は、事故で執筆不能となった著名作