元放送作家の鈴木おさむ氏が２９日にＸ（旧ツイッター）を更新。重度の胃腸炎で苦しんでいることを明かした。前日から症状があったといい「完全に胃腸炎。昨晩はちょっと寝ると、寝ながら嘔吐してしまうので、寝れず。ほぼ睡眠ない状態」と投稿。さらに「熱は昨晩より下がったけど、今、胃の中になにもないはずなのに、また、嘔吐。こんなにしんどいの？」と嘆いた。本日は旅行の予定だったようだが「今日出発の旅行は、一