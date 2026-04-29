【モデルプレス＝2026/04/29】モデルの佐田真由美が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。保存容器に詰めた手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】48歳2児の母モデル「料理までお洒落」保存容器に綺麗に収まったトマト料理◆佐田真由美、ジャストサイズで収まった手料理を披露佐田は「作った料理の容量とタッパーの容量がピタリと合うようになってきた」とつづり、透明な保存容器に詰めた手料理を公開。ブロッコリー