高松空港株式会社の新社長に内定した平瀬豪宏さん（高松空港提供） 高松空港の運営・管理を行う「高松空港株式会社」は、28日、新しい社長に三菱地所の平瀬豪宏さん(59)が内定したと発表しました。 平瀬さんは、1990年4月に三菱地所に入社し、協創推進営業部長などを務めました。 6月29日の株主総会と取締役会の決議で正式決定する予定で、2019年から社長を務める小幡義樹さん(61)は、この日をもって退任します。