【1/12 太鼓の達人［初代］アーケード筐体（再販）】 予約開始：4月30日 発売日・価格：未定 ウェーブは、プラモデル「1/12 太鼓の達人［初代］アーケード筐体（再販）」を4月30日より予約開始することを発表した。再販日と価格は共に未定。 本製品は、2001年の登場以来、世代を越えて愛され続け、今もなお国民的な人気を誇るゲームセンタ