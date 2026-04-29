福岡県警は、ウソの内容を記した書類を提出し、一般建設業の許可を受けたとして、福岡県大任町の建設会社社長ら2人を建設業法違反の疑いで逮捕しました。建設業法違反の疑いで逮捕されたのは、大任町の建設会社「ユウセイ」の社長・長藤優太容疑者（30）と、職業不詳の崎山敬史容疑者（72）です。警察によりますと、長藤容疑者と行政書士だった崎山容疑者は3年前、実際には勤務実態のない70代の男性2人を「ユウセイ」の常勤役員と