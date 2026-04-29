北京南駅で改札を通過する旅客。（４月６日撮影、北京＝新華社記者／邢広利）【新華社北京4月29日】中国交通運輸部は28日、今年の労働節（メーデー）連休期間（5月1〜5日）の地域をまたぐ人の移動が前年同期比4.0％増の延べ15億2千万人、1日当たり3億400万人に上り、同期の過去最高を更新するとの予測を発表した。