元AKB48総監督のタレント高橋みなみ（35）が28日、日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。AKB48を卒業したときに燃え尽き症候群になった経験を語った。他のゲストとともに、過去に燃え尽き症候群になった時の話になり、MCくりぃむしちゅー上田晋也から「高橋さんは何の時？」と尋ねられた。高橋は「AKB48を卒業した時」と答えて「14歳から25歳まで11年ぐらい在籍していたグループを卒業する、って