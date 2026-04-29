目の前のガラスに向かって、勢いよく"マーキング"を放つライオン。その迫力満点（？）な姿を捉えた動画が、SNSで大きな注目を集めている。【動画】豪快すぎる百獣の王の「シャーッ！」話題となっているのは、山梨県甲府市にある遊亀公園附属動物園（現在休園中）のオスライオン、デネブくん。ガラスのすぐ近くまで寄ってきて飼育員さんを威嚇しているのかと思いきや、次の瞬間マーキング。豪快に「洗礼」を浴びせるような仕草に、