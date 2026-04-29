実在する医師を名乗る相手からうその取り引きを持ち掛けられ、秋田市に住む50代の男性が約450万円をだまし取られる被害に遭いました。被害に遭ったのは、秋田市に住む50代の個人事業主の男性です。秋田中央警察署の調べによりますと、男性は今月22日、「自分の会社でやっていない仕事なので引き受けてくれないか」などと知人から依頼され、取り引き実績がある病院の医師を名乗る男と電話でやりとりをしました。男は「これまで病院