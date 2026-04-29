○ホワイトソックス5−2エンゼルス●＜現地時間4月28日レート・フィールド＞シカゴ・ホワイトソックスが2連勝を収め、2カードぶりの勝ち越し。村上宗隆内野手（26）は「2番・一塁」でフル出場し、2試合連続安打をマークした。ホワイトソックスは2回裏に4番コルソン・モンゴメリーが8号先制ソロ。同点に追い付かれた直後の4回裏には、8番ドリュー・ロモが1号2ランを放って再びリードを奪い、今季6登板で5勝0敗、わず