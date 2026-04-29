東京・福生市で男がハンマーで男子高校生を殴るなどした後、住宅に立てこもっています。警視庁などによりますと、29日午前7時半前、福生市で「ハンマーを持っている人がいる。1人殴られている」と119番通報がありました。30代から40代くらいの男が男子高校生をハンマーで殴った後、通報を受けて現場にかけつけた複数の警察官などにスプレーのようなものをまき、自宅とみられる住宅に立てこもっているということです。男子高校生は