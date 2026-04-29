長編アニメーション映画『我々は宇宙人』が、「アヌシー国際アニメーション映画祭2026」（6月21日〜27日）の長編コンペティション部門に選出されたことが発表された。すでに第79回カンヌ国際映画祭・監督週間への正式出品も決定しており、門脇康平監督にとって長編デビュー作にして、世界的映画祭への選出が相次ぐ快挙となっている。【動画】長編アニメーション『我々は宇宙人』特報本作は、2022年に“才能が潰されない世の中