「ドジャース−マーリンズ」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が先発マウンドに上がり、初回２死二塁のピンチを切り抜け、無失点で立ち上がった。ただマウンドでは首を気にするようなシーンもあった。この日は真美子夫人がチョイスした登場曲をバックにマウンドへ。本拠地に響き渡った菅野祐悟作曲の「ＣａｎｚｏｎｉＰｒｅｆｅｒｉｔｅ」はアニメ「ジョジョの奇妙な冒険黄金の風」のサウンドトラックに