元K-1世界王者でタレントの魔裟斗（47）が、29日までに自身のインスタグラムを更新し、新たな愛車を公開した。【写真】魔裟斗が購入したメルセデスAMG『G63 Edition Performance』内外装全部見せ魔裟斗は27日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、新たな“愛車”として、メルセデスAMG『G63 Edition Performance』の購入、納車される様子を公開。同車は『G63』の国内仕様車としては初の最高速度240キロのエンジン出力を誇るハイ