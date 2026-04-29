SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が29日までに自身のインスタグラムを更新。ショート丈のラガーシャツ姿を披露した。「台湾から帰ってきてやっと髪染めれたーー！！ちょっと暗めにしてエクステも全部取ったレイヤーも少し入れてもらったよ」とつづり、ショート丈のラガーシャツ姿で、レイヤーボブの髪に触れているショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「イイ女ダゼ」「たわわダネ」「めっちゃ