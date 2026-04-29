埼玉県内で一軒家を狙った窃盗事件が相次ぎ、警察が注意を呼びかけています。4月26日、埼玉・行田市の住宅街では、夜間に何者かが勝手口のドアから室内に侵入し現金などが盗まれる被害が3件、また網戸を壊されるなどの被害が13件相次ぎました。また、隣の熊谷市でも27日、留守中に1階の窓ガラスが割られ現金などが盗まれる被害が複数発生しています。ゴールデンウィークが始まり、家を留守にすることが増えることから、警察は玄関