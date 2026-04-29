人形のような可愛らしい姿が“リアル美少女お父さん”として注目されている、2児の父親でタレントの谷琢磨（48）。SNSで「子育て頑張るお父さん」とつづり、ほほえましい親子ショットを公開した。【映像】谷琢磨、ロリータ風ファッション＆“美少女お父さん”のすっぴん姿モデルやタレント、ミュージシャンなど幅広いジャンルで活動している谷。雑誌の撮影で女性モデルの代役を務めたことがきっかけで、プライベートでも女装フ