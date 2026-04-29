■MLBホワイトソックス5ー2エンゼルス（日本時間29日、レート・フィールド）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地でのエンゼルス戦に“2番・一塁”で先発出場。5打数1安打4三振。今季5勝、防御率0.24の最強右腕、J.ソリアーノ（27）との対戦は3打席連続三振、それでも、ピッチャーが代わった第4打席にレフト前ヒットを放ち、2試合連続安打をマークした。チームは3本塁打で連勝、借金を4とした。前日28日は天候不良で試合開