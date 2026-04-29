鹿児島県瀬戸内町は、ふるさと納税の返礼品に奄美大島で育った養殖クロマグロを加える。５月１日から、１００万円の寄付に対して４０キロ前後の１匹を贈呈。１匹で約１０００貫の寿司を握ることができるという。返礼品に加わったのは、同町の近畿大水産研究所奄美実験場で育った「近大マグロ」。研究所は２００２年にクロマグロの完全養殖に成功し、０４年から「近大マグロ」として販売している。同町が近畿大側に要請し、提供