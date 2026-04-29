パリ五輪フェンシング女子サーブル団体で銅メダルの江村美咲（27＝立飛ホールディングス）が、28日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。トレードマークの“金髪ヘア”誕生のきっかけを語った。同番組で、2021年の東京五輪後に“燃え尽き症候群”になった経験を語った江村。上位進出を期待されながら3回戦敗退という結果に、「できることは全部やったって言えるぐらいやったのに、あと