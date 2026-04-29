タレントのほしのあき（49）が27日、Instagramのストーリーズを更新。美脚あらわなミニ丈コーデで13歳年下の夫と、デートに行った様子を公開した。【映像】ほしのあき、プールでの夫婦“ラブラブ”2ショット2011年に三浦皇成騎手と結婚し、14歳の長女を育てている、ほしの。Instagramでは、仲むつまじい親子ショットや、シンガポールのプールを満喫する夫婦の姿など、家族との様子を発信している。美脚あらわなミニ丈コーデ