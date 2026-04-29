群馬県の関越自動車道で乗客7人が死亡した高速ツアーバスの事故から14年となり、現場近くで遺族らが犠牲者を悼みました。この事故は2012年4月29日、関越道藤岡ジャンクションの近くで高速ツアーバスが道路脇の壁に衝突し、乗客7人が死亡、38人が重軽傷を負ったものです。事故から14年となる29日、遺族らが現場近くを訪れ、発生時刻の午前4時40分に合わせて黙とうを捧げました。母・郁子さんを亡くし自身も大けがをした林彩乃さんは