◆米大リーグドジャース―マーリンズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・マーリンズ戦で今季５度目の先発し、２回は先頭のラミレスに手首付近へ死球を許すと、直後に二盗に気付いたが大谷が悪送球。三塁への進塁を許すと、１死からケイシーに先制の中犠飛を許した。打者としてはスタメンから外れ、投手専念し、３勝目を期