米ニューヨークのギャングの女ボスが自宅前に車を停めた男性を処刑したとして終身刑となった。米メディア・ニュース１２が２８日、報じた。ニューヨーク州のギャング「ファミリー・オーバー・エヴリシング、エヴリバディ・キルド（家族第一、敵は誰でも殺す）」のリーダー、ケイラ・アルバレンガ被告（２３）は２８日、殺人および関連罪で、仮釈放なしの終身刑を言い渡された。この日の判決に先んじて、アルバレンガ被告は