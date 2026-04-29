巨人・山崎伊織投手（２７）が２９日、ジャイアンツ球場で「右肩コンディション不良」による離脱後２度目のライブＢＰに登板し、３軍野手のべ７人に１安打（１本塁打）無四球で３奪三振。スライダーなど変化球も多彩に交えて計１９球を投げ込んだ。同じ故障班のリチャードとの対決も実現。カウント１―２から高めボール球の直球を捉えられ、左翼の防球ネットに直撃する特大の一発を浴びた。対決後は笑顔で握手。明るい表情には