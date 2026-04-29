【モデルプレス＝2026/04/29】女優の加藤夏希が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】40歳女優「青い星のデコレーションが斬新」こだわり詰まった手作り弁当◆加藤夏希、手作り弁当披露加藤は「プロットタイプ完成」とつづり、可愛らしくデコレーションした弁当を公開。海苔で顔が作られたおにぎりを中心に、ウインナーやから揚げ、星型にカットされた卵焼きや人参、青色の