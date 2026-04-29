【モデルプレス＝2026/04/29】女優の瀬戸朝香が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。ヘアカラーチェンジを報告し、反響が寄せられている。【写真】イノッチの49歳妻「雰囲気違う」ヘアチェンジ◆瀬戸朝香、ヘアチェンジ披露瀬戸は「ヘアカラーチェンジ」「BLACK ほんのりBLUE」とつづり、以前より暗くした髪色を披露。また、同日のフィード投稿では「昨日 また1つ作品を終えました ひと段落したからヘアチェンジ」と仕事