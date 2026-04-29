お葬式で遺族がやるべきことと心づけの相場とは お葬式前の最終確認と準備 お葬式を出す遺族の心構え お葬式の前に葬儀社と遺族で最終の打ち合わせを行います。近年はお葬式に関するほとんどのことを葬儀社がやってくれます。しかしお葬式を出すのは遺族ですから、故人の弔いのためにも、葬儀社任せにせずに遺族もしっかりと準備に参加しましょう。 遺族がやるべきこと 葬儀社との打ち合わせが終わったら、遺族内で段取