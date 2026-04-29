火山の噴火はプロ野球の優勝祝勝会のビール掛けと同じ？驚くべき噴火の仕組みとは 火山噴火はどんなしくみで起きるのか？ 素朴な疑問です。どうして火山は噴火するのでしょうか？身近なものでも不思議があります。例えば、プロ野球の優勝祝勝会などで、選手がビールをよく振ってから一気に栓せんを抜くと、泡立ったビールが勢いよく飛び出してくる光景をよく目にします。ビールに限らず、シャンパンや