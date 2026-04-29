岡山県庁 岡山県は、急な病気やけがの時に電話で相談に応じる救急安心センター事業「#7119」を、県内全域で2026年7月1日午前8時から運用します。 救急医療機関の受診の適正化などを図るのが目的です。体調不良の際、自力で病院に行くか救急車を呼ぶか迷った場合などに看護師ら相談員から緊急性や受診の必要性、受診可能な医療機関などのアドバイスを受けられます。 24時間365日対応で、短縮ダイヤル「#7119」また