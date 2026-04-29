明日30日から明後日5月1日は全国的に雨となりそうです。雨や風が強まることもあるでしょう。その先は、天気が短い周期で変化し、晴れる日は気温がグンと上がります。夏日の地点が増加する見込みで、屋外のレジャーなどは暑さ対策が必要になりそうです。1週目:30日〜1日は荒天ゴールデンウィーク終盤は広く晴れ明日30日から5月1日にかけて、低気圧が日本付近を通過するでしょう。雨の範囲が、沖縄から西日本、東日本、北日本へと