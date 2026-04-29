2児の母でタレントの安めぐみ（44）が27日、自身のインスタグラムを更新。長女（11）、次女（2）との日常を披露した。【写真】「お母さんになって益々素敵」長女＆次女との愛らしい日常を披露した安めぐみ安は「最近の色々」と、娘たちと過ごす穏やかな日々の様子を収めた写真を複数枚投稿。「最後のは長女に教えてもらい加工しました笑」と明かし、自撮りショットにハートマークなどのスタンプ加工された、長女直伝のキュート