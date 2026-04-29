お笑いタレントの横澤夏子（35）が28日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。妊娠中のイライラについて語った。この日はMCの横澤、藤本美貴が視聴者と一緒に“ママ会イベント”を開催。視聴者から寄せられた質問やお悩み相談に応じた。妊娠中の女性がメンタルに波があると相談すると、横澤は「情緒不安定になるよな」と共感。「時限爆弾を抱えているかのような。“いつ痛くなるんだろう”ってい