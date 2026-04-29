２９日午前１時３０分頃、群馬県渋川市川島の上信自動車道で、「道路に倒れている人が車にひかれた」と１１０番があった。県警渋川署員が駆けつけたところ、同県高崎市の会社員男性（６１）が道路上で倒れており、搬送先の病院で死亡が確認された。同署がひき逃げ事件として捜査している。現場は片側１車線の直線道路。男性のものとみられるバイクと、シカの死骸もあり、同署が関連を調べている。