「ヤクルト−阪神」（２９日、神宮球場）前日２８日・ヤクルト戦で自打球を受け途中交代していた阪神・中野拓夢内野手と森下翔太外野手が球場入りした。中野は通常通り歩行。森下はユニホーム姿ではなく、やや足を引きずるように、ゆっくりとした足取りだった。中野は同戦の五回に右ふくらはぎ付近に打球を当て、七回の打席で代打を送られていた。試合後は「ふくらはぎだったので、大事を取ってというか悪化するよりかは…。