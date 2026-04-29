お笑いコンビ、バナナマンの日村勇紀（53）が体調不良のため当面の間、休養に専念すると28日、所属事務所「ホリプロコム」の公式ホームページで発表された。一方、直前放送の人気番組では、得意の“爆食ぶり”を披露。SNSではお見舞いと、復帰を願う声が集まっている。日村はコンビで8本、個人でも3本のテレビ番組レギュラーを務めている。中でもTBSは「バナナサンド」、「ジョブチューンアノ職業のヒミツぶっちゃけます！」、「